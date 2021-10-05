B1 Sınıfı Ehliyet Nedir? B1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır, Nasıl Alınır?

B sınıfı ehliyet kendi içerisinde sınıflara ayrılmaktadır. Bunlar B, B1 ve BE olarak isimlendirilmektedir. B1 ehliyeti de, B sınıfının bir alt türüdür. B1 sınıfı ehliyet ağırlığı 400 kiloya kadar olan ve motor gücü 15 Kw'ı geçmeyen 4 tekerlekli motorların kullanılmasına izin veren bir ehliyet türüdür.

B1 SINIFI EHLİYET NEDİR?

B1 sınıfı ehliyet, B sınıfı ehliyetin bir alt kategorisidir. B sınıfı ehliyet belirli bir kiloya kadar olan otomobil, kamyonet, traktör ve motor bisikletlerin kullanılmasına izin veren bir ehliyet türüdür. B1 sınıfı ehliyet ise; net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen – yük taşıyanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen- ve motor gücü maksimum 15 Kw olan 4 tekerlekli motorları kullanmak için gerekli olan ehliyet türüdür.

B1 sınıfı ehliyet, B sınıfından ayıran en büyük fark, bu ehliyetin alınabilme yaşıdır. B1 sınıfı ehliyeti alabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir. Oysa B sınıfı ehliyet için asgari yaş sınırı 18'dir. B1 sınıfı ehliyetin de geçerlilik süresi 10 yıldır.

B1 SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

B1 sınıfı ehliyet sadece bir araç tipini kapsamaktadır. Bu açıdan oldukça özel ve kısıtlayıcı bir ehliyet türüdür. B1 sınıfı ehliyet ancak şu şartları taşıyan motorları kullanabilir;

Motor gücü 15Kw'ı geçmeyen,

Net ağırlığı 400 kilogram olan, yük taşıyanlar içinse 550 kilogramı geçmeyen,

4 tekerleği olan.

Bu kilo hesaplamasında, elektrikle çalışan motorlarda, elektrik bataryasının ağırlığı kilo hesabına katılmamaktadır.

B1 SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

B1 sınıfı ehliyet özel bir ehliyet türüdür. B sınıfının bir alt türü olarak karşımıza çıksa da, B sınıfı ehliyetten alınabilme yaşı itibari ile ayrılmaktadır. B sınıfı ehliyeti alabilmek için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. B1 sınıfı ehliyet alabilmek için ise kişinin 16 yaşını doldurmuş olması yeterlidir.

B1 SINIFI EHLİYET ŞARTLARI

Her ehliyet sınıfında olduğu gibi B1 ehliyetini alabilmenin de bazı şartları bulunmaktadır. B1 sınıfı ehliyet şartlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

16 yaşını doldurmuş olmak,

En az ilkokul mezunu olması,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmamış olması.

B1 SINIFI EHLİYET BAŞVURUSU

B1 sınıfı ehliyeti alabilmek içinde bazı başvuru şartlarını yerine getirmek gerekmektedir. B1 sınıfı ehliyet başvurusu için gerekli belgeler şunlardır;

Son 6 ay içinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Adli sicil belgesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Kişinin B1 ehliyetini alabilmesi için sürücü kursuna yazılması, bu kursu bitirmesi ve gerekli yazılı ve uygulamalı sınavları başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

B1 SINIFI EHLİYET FİYATLARI

B1 sınıfı ehliyet fiyatları, B sınıfı ile aynıdır. B1 sınıfı için ayrı bir düzenleme yapılmamıştır. İlgili kanuna göre 2021 yılı için B1 sınıfı ehliyet harcı 820,10 TL'dir. Bunun haricinde yatırılması gereken bir diğer ücret değerli kağıt bedelidir. Bundan kasıt ehliyet kart ücretidir. Bunun bedeli ise 225TL olarak belirlenmiştir. Ödenmesi gereken son ücret ise hizmet bedelidir. Bunun meblağsı ise 45TL'dir. Yani toplamda B1 sınıfı ehliyet almak isteyen bir kişinin 1090,10 TL harç ücretini ödemesi gerekmektedir.