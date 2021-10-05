Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın paylaştı: İşte kazadan önce çekilen o kare!

"Biz hiç ayrılmadık ki. Geçirdiğimiz trafik kazasından dakikalar önce çekildi bu fotoğraf. Yıllarca el ele, gönül gönüle davamız için birlik ve beraberlikle gece gündüz demedik. Bu kaza ile yüce rabbimiz bizim değerlimiz Ahmet kardeşimi ve Murat kardeşimi yanına aldı. Takdiri ilahidir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizimle beraber hep yaşayacaklar. Biz hiç ayrılmadık ki."