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Giriş Tarihi: 5.10.2021 13:24 Son Güncelleme: 5.10.2021 13:26

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın paylaştı: İşte kazadan önce çekilen o kare!

DHA
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın paylaştı: İşte kazadan önce çekilen o kare!

Bartın’da önceki gün feci bir kaza meydana geldi. MHP'nin Ankara'daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve Murat Sevilmiş hayatını yitirdi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise kazadan önce çekilen araçta çekilen bir fotoğrafı paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi

Önceki gün sabah saatlerinde, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi, Ankara'daki MHP bölge istişare toplantısına katılmak için midibüsle yola çıktı.

Midibüs, Esenyurt mevkisine geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamını yitirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı. 16 kişi taburcu olurken, 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

'BİZ HİÇ AYRILMADIK Kİ'

Bugün taburcu olan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ankara'ya yola çıkarken midibüste çekilen fotoğrafı paylaştı. Kazada yaşamlarını kaybeden Ahmet Kömeç ve Murat Sevilmiş de fotoğraf karesinin içerisinde yer alırken, Akın şu paylaşımda bulundu:

"Biz hiç ayrılmadık ki. Geçirdiğimiz trafik kazasından dakikalar önce çekildi bu fotoğraf. Yıllarca el ele, gönül gönüle davamız için birlik ve beraberlikle gece gündüz demedik. Bu kaza ile yüce rabbimiz bizim değerlimiz Ahmet kardeşimi ve Murat kardeşimi yanına aldı. Takdiri ilahidir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizimle beraber hep yaşayacaklar. Biz hiç ayrılmadık ki."

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Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın paylaştı: İşte kazadan önce çekilen o kare!
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