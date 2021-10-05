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Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:16

Batman'da cinayet: Alacağını isteyince katledildi!

DHA
Batman’da cinayet: Alacağını isteyince katledildi!

Batman'da korkunç bir olay yaşandı... Alacağını isteyince tartıştığı E.S. tarafından başına demir çubukla vurulan Abdullah Çam (44) kurtarılamadı...

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Batman Küçük Sanayi Sitesi A Blok'ta meydana geldi. Abdullah Çam, borç verdiği E.S.'den parasını isteyince tartışma çıktı. Bölgedeki iş yeri sahipleri araya girerek tarafları ayırdı. E.S., bu kez iş yerinden aldığı demir çubukla Çam'ın başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çam'ın cansız bedeni, otopsi için Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, olay sonrası kaçan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Batman'da cinayet: Alacağını isteyince katledildi!
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