Bensu Narlı’yı av tüfeği ile öldürmüştü! Katil zanlısının cezası belli oldu

KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU

Olayla ilgili karar duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Kantaş ile Kantaş'a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen arkadaşı Emircan D. SEGBİS aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyeti katil zanlısı Serkan Kantaş'a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Emircan D.'ye ise 11 yıl hapis cezası verilirken bu cezada indirim hükümlerinin uygulanacağı kaydedildi.