Beraatten müebbete

Öğretmen Şengül Karaca'nın, İstanbul Beyoğlu'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık Hasan Aydın'a "müebbet hapis" cezası çıktı. 2017'de yaşanan olaya ilişkin iddianamede, sanık Hasan Aydın'ın "kasten öldürmek"ten müebbet hapsi istenmişti.
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2019'daki kararında sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verince Karaca'nın ailesi itiraz etti ve Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Aydın'la taraf avukatları katılırken öğretmen Şengül Karaca'nın ağabeyi Yalçın Karaca ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.
GÖRGÜ TANIĞI 'İTTİ' DEDİ
Mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Şen, görgü tanığı olan E.K.'nin, sanığın Şengül Karaca'yı iki eliyle aşağıya ittiğini gördüğünü söylediğini, sanığın kollukta avukatı olduğu halde susma hakkını kullanarak vakit kazanmaya çalıştığını, daha sonra çelişkili beyanlar verdiğini aktardı.
Adli Tıp raporunda Şengül Karaca'nın kol ve boyun kısmında eski yara izlerinin bulunduğunun belirtildiği kaydedilen mütalaada, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğu halde görgü tanığının ölmüş olmasının gerekçe gösterilerek mahkemede beyanının alınamadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesinin dosya ile örtüşmediği aktarıldı. Bu nedenle beraat kararının kaldırılarak, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
İNTİHAR' İDDİASI
Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Hasan Aydın, "İki yıldır hem ben, hem maktul uyku ilacı kullanıyorduk. İlacın prospektüsünde intihar meyili yarattığı yazmaktadır. Özellikle alkolle kullanıldığında bu eğilimi şiddetlendirmektedir. Olay gecesi uyuyordum. O gece de ilaç ve alkol almıştım.
Gürültüye uyandığımda Şengül ağlıyordu. Ben kesinlikle pencereden iterek öldürmedim. Düşme anını görmedim. İntihar ettiğini düşünüyorum" dedi. Hasan Aydın hakkındaki beraat kararının kaldırılmasına hükmeden 1. Ceza Dairesi, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.