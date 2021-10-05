Beraatten müebbete





İNTİHAR' İDDİASI

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Hasan Aydın, "İki yıldır hem ben, hem maktul uyku ilacı kullanıyorduk. İlacın prospektüsünde intihar meyili yarattığı yazmaktadır. Özellikle alkolle kullanıldığında bu eğilimi şiddetlendirmektedir. Olay gecesi uyuyordum. O gece de ilaç ve alkol almıştım.