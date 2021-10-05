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Giriş Tarihi: 5.10.2021 12:02

Bingöl'de feci kaza: 2’si ağır, 7 yaralı

DHA
Bingöl’de feci kaza: 2’si ağır, 7 yaralı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Otomobille çarpışan ambulans şarampole devrildi; 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Bingöl- Solhan D-300 karayolu Masala mevkisinde bugün saat 08.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen ambulans ile otomobil çarpıştı. Boş olduğu belirtilen ambulans, şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu belirtildi...

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Bingöl'de feci kaza: 2’si ağır, 7 yaralı
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