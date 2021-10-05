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Giriş Tarihi: 5.10.2021 07:32

Boşandığı eşini, kızını okula götürürken öldürdü

Fırat KESKİNKILIÇ
Boşandığı eşini, kızını okula götürürken öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Ayşe A. (43), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle geçen Ağustos'ta eşi Remzi A.'dan (44) boşanıp, 3 çocuğunu da alarak, kendisine yeni bir ev kiraladı. Dün sabah eşinin evinin önünde pusu kuran Remzi A., kızını okula götürmek için evden çıkan Ayşe A.'yı 2 kurşunla öldürüp kaçtı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 43 yaşındaki Ayşe A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen ağustosta eşi Remzi A.'dan (44) boşanıp, 3 çocuğunu da alarak, kendisine yeni bir ev kiraladı.



Bir otelde kalmaya başlayan ve boyacılık yapan Remzi A., bu durumu gururuna yediremedi. Dün sabah eşinin evinin önünde pusu kuran Remzi A., kızını okula götürmek için evden çıkan Ayşe A.'yı 2 kurşunla öldürüp kaçtı.



MOTOSİKLETLE KAÇTI
Daha sonra boşanmadan önce eşiyle birlikte yaşadığı binaya giden Remzi A., boşanma sürecinde şahitlik yapan komşusu Volkan A.'nın (41) zemin kattaki evinin camını çekiçle kırarak eve girdi.



Yatak odasına giden Remzi A. uyuyan Volkan A.'yı da sırtından vurdu. Volkan A.'nın eşinin müdahalesiyle tabancasını düşüren Remzi A., elindeki çekiçle de Fatma A.'yı kolundan yaraladı. Evdeki çocuklar büyük korku yaşarken, Remzi A. motosikletine binerek kaçtı.



Volkan ve Fatma A. ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe A.'nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, polis kaçan zanlıyı arıyor.

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Boşandığı eşini, kızını okula götürürken öldürdü
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