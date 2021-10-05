Bursa’da korkunç kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

İnegöl ilçesinde saat 20.00'da korkunç bir kaza meydana geldi.
Bursa-Ankara karayolu üzeri Babasultan mevkisindeki kazada, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Süleyman Dağlı (45) yönetimindeki 16 JH 535 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Bariyerlere çarpan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birilikte kızı Nilay Dağlı ve annesi Ayşe Dağlı araç içinde sıkıştı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Dağlı, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.