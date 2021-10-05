Bursa’da korkunç kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Dağlı, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.