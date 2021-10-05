Antalya’daki iki ayrı kazadan iki acı haber

Antalya'da bisikletten inip yaya geçidinden evine gitmek isteyen Şelale İmam Hatip Ortaokulu son sınıf öğrencisi Cesur İstimihan (14) iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza akşam saat 18.00 sularında meydana geldi. Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Atatürk Caddesi İnanlı Sitesi önünde bisikletinden inip yaya evine gitmek isteyen talihsiz Cesur'a iki araç çarptı. Ardından iki araç olay yerinden ayrıldı.

(Cesur İstimihan)

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Cesur İstimihan'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ortaokul öğrencisi kurtarılamadı. Yaşanan ölümlü kazanın ardından ise kazaya karışan iki sürücü polis merkezine giderek teslim oldu. Cesur İstimihan'ın cenazesi yapılan otopsini ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

BAŞI EZİLDİ

İkinci kazada ise motosiklete belediye otobüsünün çarpması sonucu başı ezilen motosiklet sürücüsü Hilmi Çağlar Motorcu (30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi'nde Hilmi Çağlar Motorcu'nun kullandığı motosiklete otobüs yandan çarptı. Kaskı olmayan sürücünün başı ön sağ tekerin altında kalarak ezildi. Özel hastaneye kaldırılan Motorcu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza öncesi sürücü Hilmi Çağlar Motorcu'nun kaskını arkasında oturan arkadaşına verdiği öğrenildi. Kazanın ardından otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Hilmi Çağlar Motorcu)