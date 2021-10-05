Adana'da geçmişe dayalı bir husumet nedeniyle 3 kişiyi silahlı yaralayıp, 3 ayrı evi de kurşun yağmuruna tutan 25 yaşındaki Ferruh E., kaçıp izini kaybettirdi. Çabalar sonuç verdi ve Ferruh E.'nin izine ulaşıldı. Polisin "Dur!" ihtarına uymayıp aracıyla kaçan zanlı, girdiği ara sokakta duvara çarpıp kaza yaptı, ancak bu kez de yaya olarak kaçtı. Filmlerin aksiyon sahnesini aratmayan görüntülerin ardından yakalanan Ferruh E., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı, ancak bir başka suçtan 8 ay hüküm giydiği için cezaevine konuldu.

Çifte silahıyla dehşet saçtı | Video

Açık cezaevinden 1 gün yattıktan sonra firar eden Ferruh E., her yerde aranırken firari hükümlünün çifte tabancalı saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

3 KİŞİYİ YARALADI

İddiaya göre Ferruh E., geçmişe dayalı bir husumet nedeniyle önce 20 Eylül'de merkez ilçe Yüreğir'e bağlı 19 Mahallesi'nde Eyüp Y. ve Hüseyin K.'yı; 22 Eylül'de de Eren Y.'yi silahlı saldırı sonucu yaralayıp, yine hasımlarına ait 3 evi de kurşun yağmuruna tuttu. Zanlı, kaçıp izini kaybettirirken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de peşine düştü. Çabalar sonuç verdi ve saldırganın, Şakirpaşa Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olduğu tespit edildi; ekipler harekete geçti. Ferruh E., 'Dur!' ihtarına uymak yerine gaza basıp kaçtı; polis de peşine düştü. Zanlı, ara sokağa girdikten sonra bir evin duvarına aracıyla çarptı, ancak bu kez de yaya olarak kaçışını sürdürdü. Filmlerin aksiyon sahnesini aratmayan kovalama sonrası zanlı kıskıvrak yakalandı.

1 GÜN YATTIKTAN SONRA KAÇTI

Ferruh E.'nin kaçarken kaza yaptığı araçtan da bir otomatik tabanca ve iki de ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından, Adana Adliyesi'ne sevk edildi, nöbetçi mahkeme tarafından, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce işlediği bir suç nedeniyle aldığı 8 aylık hapis cezası nedeniyle açık cezaevine gönderilen Ferruh E., buradan da 1 gün sonra kaçtı. Polis, her yerde Ferruh E.'yi ararken, firari hükümlünün bir kişiyi elindeki çifte tabancayla kovaladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülere göre Ferruh E., hafif ticari araçtan elinde iki tabancayla hızla inip, hedefteki bir kişiyi kovalayarak silahla ardı ardına ateş ediyor, o esnada yolda bulunan bir kişi de kendisine şaşkın gözlerle bakıyor. Ferruh E., daha sonra yine aynı araçla olay yerinden kaçıyor.