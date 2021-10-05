Çin’de akılalmaz olay! Gökyüzünden drone yağdı

Yaşanan bu olay Çin'de ilk kez olmuyor. Zira geçen mayıs ayında yine gösteri yapıldığı sırada 17 drone düşmüştü. Bu eski olayda polis müdahale etmiş 'drone'ların sinyalini bozucu' kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Ancak şu anki olayda öyle bir durum söz konusu değil.