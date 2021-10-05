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Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:35 Son Güncelleme: 5.10.2021 11:43

Çin'de akılalmaz olay! Gökyüzünden drone yağdı

İHA
Çin’de akılalmaz olay! Gökyüzünden drone yağdı

Çin’in Zhengzhou kentinde 200 civarında insansız hava aracı (drone) ile yapılan ışık gösterisinde ilginç anlar yaşandı. İzleyiciler tarafından kaydedilen görüntülere göre bir alışveriş merkezinin yakınında mavi ışık saçarak görsel şölen oluşturan drone'lar birden yere düşmeye başladı.

Gösteri drone'larının düştüğü sırada telefonlarına sarılan insanlar o anları da kayıt altına aldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda insanların çığlık attığı duyuluyor ve yüzlerce kişinin drone yağmurundan saklanmak için koştuğu görülüyor.

Tuhaf görüntülere sahne olan gösteri drone'ları parlak mavi ışıklar saçarak geceyi aydınlatırken, havadan aşağıdaki sokaklara düştüğünü gösteriyor. Drone'lar birer birer gökten düşmeye başladığında çığlıklar ve bağırışlar duyulmaya başlıyor.

GÖSTERİYİ 5 BİNE YAKIN KİŞİ İZLİYORDU

O sırada gösteriyi 5 bine yakın kişinin izlediği tahmin ediliyor. Çin'deki yerel haber kaynakları olayda kimsenin yaralanmadığını ve bu drone yağmurunun operasyonel bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Olaya tanıklık eden bir kişi, '' Gösteri için her dakika daha fazla insansız hava aracı havalandı. Düştükleri sırada ise bazıları çok uzağa bazılarıysa ağaçlara çarptı. '' dedi.

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Yaşanan bu olay Çin'de ilk kez olmuyor. Zira geçen mayıs ayında yine gösteri yapıldığı sırada 17 drone düşmüştü. Bu eski olayda polis müdahale etmiş 'drone'ların sinyalini bozucu' kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Ancak şu anki olayda öyle bir durum söz konusu değil.

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Çin'de akılalmaz olay! Gökyüzünden drone yağdı
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