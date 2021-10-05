Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Adana'nın Yüreğir Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için önemli bir hizmete imza attı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatı ile harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri içerisinde glutensiz ürünlerin yer aldığı gıda destek paketlerini ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırdı.

Piyasada az bulunan ve yüksek fiyatlara satıldığı için çölyak hastalarının almakta güçlük çektiği ürünler, Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce ilçede tespit edilen 60 aileye düzenli olarak dağıtılmaya başlandı.

Toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İlçemizdeki çölyak hastalığı bulunan hemşehrilerimizin tespitlerini yaptık. Tüketebildikleri glutensiz ürünleri belirledik. Gıda paketlerini hastalarımıza ulaştırmaya başladık. Yüreğir'de ikamet eden çölyak rahatsızlığı bulunan tüm vatandaşlarımız bu hizmetimizden yararlanabilecek" dedi.