D1E sınıfı ehliyet, D1 sınıfı ehliyetin özel bir türüdür. D1 sınıfı araçlara takılan ve yük ağırlığı en az 750 kilogram olan römorktan oluşan birleşik araçları kullanmaya olanak vermektedir. D1E sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçların idaresi diğer araçlara göre zordur. Bu nedenle D1E sınıfı ehliyet bazı özel şartlara bağlanmıştır.

D1E SINIFI EHLİYET NEDİR?

D1E sınıfı ehliyet, D1 sınıfı ehliyetin özel bir türüdür. D1E sınıfı ehliyete sahip olan kimseler; D1 sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek olan araçlara takılan ve azami yük ağırlığı en az 750 kilogram olan römorktan oluşan birleşik bir aracın kullanma iznine sahiptir. Yani D1E sınıfı ehliyet aslında römork takılı birleşik D1 sınıfı araç kullanma ehliyetidir. D1E sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

D1E ehliyetini almak için birtakım özel şartlar düzenlenmiştir. Bunlardan ilki deneyim ve tecrübe şartıdır. D1E sınıfı ehliyet almak isteyen kimselerin öncelikle D1 sınıfı ehliyet almaları gerekmektedir. D1 sınıfı ehliyet ile tecrübesi olan kişiler ancak D1E sınıfı ehliyet alabilmektedir. Ayrıca D1E sınıfı ehliyet için doldurulması gereken yaş sınırı 18 değildir. D1E sınıfı ehliyet almak için kişinin 21 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

D1E SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

D1E sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçlar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu araçlar B, BE, B1, D1 F ve M sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araçlardır. D1E sınıfı ehliyet ancak şu araçları kullanabilir;

C1 sınıfı ehliyet araçlarına takılı ve yük ağırlığı en az 750 kg olan römorktan oluşan birleşik araçlar,

Azami ağırlığı 3.500 kg olan römorklar ve römork takılı araçlar,

Minibüs,

Otomobil,

Kamyonet,

Traktör,

Motor bisiklet

D1E SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

D1 sınıfı ehliyet almak için öncelikle ehliyet sınavlarını başarı ile geçmek gerekmektedir. akabinde ise D1E sınıfı ehliyet almak için bazı evrakların hazır olması gerekmektedir. Bu evraklar şunlardır:

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Kan grubu kartı,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Öğrenim durumunu gösterir belge,

Adli sicil kaydı,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf.

D1E SINIFI EHLİYET ALMA ŞARTLARI

D1E sınıfı ehliyet almak için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartların tamamının taşınmaması halinde, kişi D1E sınıfı ehliyet almaya hak kazanamaz. D1E sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

D1 sınıfı ehliyete sahip olmak,

21 yaşını doldurmuş olmak,

Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması.

D1E SINIFI EHLİYET HARÇ ÜCRETİ

D1E sınıfı ehliyete sahip olabilmek için öncelikle bir sürücü kursuna kaydolmak gerekmektedir. Sürücü kursu fiyatlarında değişkenlik olmakla birlikte, ortalama olarak D1E sınıfı ehliyet sürücü kursu fiyatları 2021 yılı için 2.390 TL civarındadır. D1E sınıfı ehliyet almak için ise ayrıca birtakım harçların yatırılması gerekmektedir. D1E sınıfı ehliyet harç ücreti toplamda 1.638,4 TL tutmaktadır.