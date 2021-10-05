DE sınıfı ehliyet, D sınıfı ehliyete takılacak olan ve belirli bir kilonun üzerinde olan römorklardan oluşan birleşik araçların kullanıma izin veren bir ehliyettir. DE sınıfı ehliyet ile kullanılacak olan araçların idare ettirilmesi zor olduğundan, bu ehliyet türünü almak sıkı bazı şartlara bağlanmıştır.
DE sınıfı ehliyet, D sınıfı ehliyet kategorisinin özel bir türüdür. DE sınıfı ehliyet, D sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek olan araçlara takılan ve azami yük ağırlığı en az 750 kilogram olan römorktan oluşan birleşik bir araçların kullanımına izin veren ehliyet türüdür. DE sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.
DE sınıfı ehliyete sahip olabilmek için kişinin öncelikle D sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir. Yani D sınıfı ehliyet ile deneyim ve tecrübe kazanan kişi, DE sınıfı ehliyet almaya hak kazanabilir. Ayrıca DE sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin 24 yaşını doldurmuş olmaları da gerekmektedir.
DE sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçların sayısı oldukça fazladır. DE sınıfı ehliyet sahipleri; B, BE, B1, D, D1, D1E, F ve M sınıfı ehliyet kategorilerine ait araçları da kullanabilir. Yani DE sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçlar şunlardır:
DE sınıfı ehliyet alma yaşı, D sınıfı ehliyet alma yaşı ile aynıdır. Normal otomobil kullanma yaşı 18 iken, DE sınıfı ehliyet alma yaşı 24 olarak belirlenmiştir. Yani DE sınıfı ehliyet almak isteyen bir kişinin 24 yaşını doldurması gerekmektedir.
DE sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:
DE sınıfı ehliyet almak için ilk olarak ehliyet sınavlarına girmek ve bunları başarı ile tamamlamak gerekmektedir. DE sınıfı ehliyeti alabilmek için birtakım evraklara sahip olmak gerekmektedir. DE sınıfı ehliyet için gerekli evraklar şunlardır:
Ehliyet almak için ilk olarak herhangi bir sürücü kursuna kaydolmak şarttır. Sürücü kursu ücretleri genel olarak değişse de, ortalama olarak F sınıfı ehliyeti sürücü kursu fiyatları 2021 yılı için 2.300 TL civarındadır. F sınıfı ehliyet almak için ise ayrıca bazı harçların da yatırılması gerekmektedir. F sınıfı ehliyet harç ücretleri toplamda 542 TL tutmaktadır.