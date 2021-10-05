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Giriş Tarihi: 5.10.2021 20:41 Son Güncelleme: 5.10.2021 20:42

İş arayanlar dikkat! Düzce Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

ABBAS ÇAKAR
İş arayanlar dikkat! Düzce Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

Son günlerde birçok kişinin, sosyal medya hesapları üzerinde kurumları ile ilgili iş ilanlarını görerek, iletişime geçtiklerinde ise iş vaadi ile dolandırıldığının tespit edildiğini belirten Düzce Belediyesi, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi son günlerde sözde iş ilanları ile belediye adına vatandaşlardan para talep edildiğin in tespit edildiğini belirterek yapmış olduğu yazılı açıklamada, "Düzce Belediyesi'nin herhangi bir sebeple vatandaşlardan para ve benzeri taleplerin söz konusu olmayacağı gibi, bahsi geçen sözde ilanlar da gerçek dışıdır. Düzce Belediyesi olarak hiçbir sosyal platformda iş ilanımız bulunmamaktadır. Belediye olarak sadece İşkur ile ortaklaşa yürüttüğümüz İş Kulübü üzerinden vatandaşlarımıza iş olanakları hakkında bilgilendirmeler yapmaktayız. Vatandaşlarımızı, insanların duygularını sömüren dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarıyor ve dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı

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İş arayanlar dikkat! Düzce Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı
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