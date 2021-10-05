Ehliyet sınıfları ve yaş sınırları nelerdir? A, B, C, D, E sınıf ehliyet sınıfları hangi araçları kullanabilir?

Kullanılan araca göre değişen ehliyet sınıfları aynı zamanda belli bir yaş sınırına uymadan alınmıyor. Ehliyet alabilmek için genel olarak yaş sınırı 16 belirlenmiş olup bu yaş sınırı alınacak ehliyetin sınıfa göre değişiklik göstermektedir. Ehliyetsiz araç kullanmak yasaktır ve sahip olunan ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç kullanmak yasal değildir. İşte Ehliyet sınıfları nelerdir? A, B, C, D, E sınıfı ehliyet nedir? Sorularının cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

A1 Sınıfı Ehliyet

A1 sınıfı ehliyeti motosiklet grubu ehliyetindedir. A1 sınıfı ehliyet sahibi olabilmek için en az 16 yaş sınırı bulunmaktadır. A1 sınıfı ehliyetiyle birlikte M sınıfı ehliyete uygun araçlar kullanılabilmektedir. Güç sınırı 2 tekerlek için 11kv ve 3 tekerlekli için 15kv olarak belirlenen A1 sınıfı ehliyetine 16 yaşındaysanız başvuru yapabilirsiniz.

A2 Sınıfı Ehliyet

A2 sınıfı ehliyeti motosiklet grubu ehliyetine dahildir. A2 sınıfı sürücü belgesi yaş şartı sınırı 18'dir. 18 yaş ve üstündeyseniz a2 sınıfı ehliyete başvurabilirsiniz. A2 sınıfı ehliyeti alacak kişiler, A1 ve M sınıfı ehliyetlerine uygun araçları kullanma yetkisine sahiptir. Güç sınırı 2 tekerlekli motosikletlerde 35kv ve 3 tekerlekli motosikletlerde ise 15kv olarak belirlenen A2 sınıfı ehliyeti şartları sağladığınız takdirde alabilirsiniz.

B Sınıfı Ehliyet

B sınıfı ehliyeti otomobil ve kamyonet kullanımını sağlayan ehliyet sınıfıdır. Otomobil ve kamyonet kullanmak isteyen sürücü adayları B sınıfı ehliyete başvurmalıdır. B sınıf ehliyete sahip olanlar aynı zamanda M, B1 ve F sınıfındaki tüm araçları kullanma yetkisine sahiptir. B sınıfı ehliyet alabilmek için yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir. Otomatik vitesli B sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adayları, manuel olarak araç kullanamazlar. Bu nedenle alınmak istenilen vites türüne göre B sınıfı ehliyetine başvurulması gerekmektedir.

D Sınıfı Ehliyet

D sınıfı ehliyetine sahip olmak isteyenlerin ilk kuralı B sınıfı ehliyete sahip olmalarıdır. B sınıfı ehliyeti olmadan D sınıfı ehliyete başvuru kabul edilememektedir. D sınıfı ehliyet için yaş sınırı 24 olmakla birlikte otobüs kullanmak için alınan bir ehliyet sınıfıdır. D sınıfı ehliyeti olan araç sürücüleri, M, B, B1, D1 ve F sınıfına uygun olan tüm araçları kullanma yetkisine sahiptir.

E Sınıfı Ehliyet

E sınıfı ehliyetine sahip olmak isteyen sürücü adaylarının öncelikle C ve D sınıfı ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bu iki sınıf ehliyetine sahip olmayan adaylar E sınıfı sürücü belgesine başvuramazlar. E sınıfı için yaş şartı kullanılmak istenen araca göre değişmektedir. Otobüs kullanmak isteyen sürücü adayları için 24 yaşını doldurmak ve kamyon kullanmak isteyen sürücü adayları için 22 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. E sınıfı ehliyetine sahip olan sürücüler aynı zamanda M, B, B1, D1 ve F sınıfı araçları sürme yetkisine sahiptir. E sınıfı sürücü ehliyetine sahip olan adaylar, otobüs, kamyon, kamyonet ve otomobil kullanma hakkına sahiptirler.

G Sınıfı Ehliyet

G sınıfı ehliyetine sahip olmak isteyen sürücü adayları en az 18 yaşında olmak zorundadır. G sınıfı ehliyete sahip olanlar iş makinesi ve M sınıfı motor bisikletleri kullanabilme yetkisine sahiptir. İş makinesi kullanabilmek için gereken bir ehliyet sınıfı olan G sınıfı ehliyeti aynı zamanda iş alanı için gereklidir.

H Sınıfı Ehliyet

H sınıfı ehliyeti, engelli sürücü adaylarının başvurduğu ehliyet grubu olarak sınıflandırılmaktadır. Fakat 2016 yılındaki düzenlemelere göre H sınıfı ehliyeti kalkmıştır. H sınıfı ehliyeti yerine A ya da B sınıfı ehliyetine başvurabilen engelli sürücü adayları sağlık raporu neticesinde uygun bulunan ehliyet grubuna dahil olabileceklerdir. Sağlık raporu sonucunda engel durumuna göre kullanması gereken özel gereksinimlerde dahil olmak üzere ehliyete işlenecektir. H sınıfı ehliyeti almak isteyen sürücü adayları için yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir.

Motor Ehliyeti

Motor ehliyeti alabilmek için en düşük yaş sınırı 16 olarak belirlenmiştir. Motor ehliyeti almak isteyen sürücü adayları kullanacakları motorun gücüne göre motor ehliyeti sınıfına uygun ehliyete başvurmak zorundadır. Motosiklet ehliyet sınıfları 5 gruba ayrılmaktadır. M, A1, A2, A, B1 sınıfı ehliyetleri kullanılacak motorun hacmine göre değişmektedir.

M sınıfı ehliyeti almak isteyen sürücü adaylarının 16 yaşında olması yeterlidir. Geçerlilik süresi 10 sene olan M sınıfı ehliyet için saatte 45 km üstüne çıkılamamaktır. 2, 3 veya 4 tekerlekli mopedler için kullanılabilen M sınıfı ehliyeti elektrik motorluyken azami güç çıkışı 4kv geçemez.

A sınıfı ehliyetine başvuran sürücü adayları aynı zamanda A1 ve A2 sınıflarını da kullanma yetkisine sahiptir. 20 yaş şartı ve 2 sene deneyim süresi bulunmaktadır. 24 yaş üzerinde olan sürücü adayları için deneyim şartı bulunmamaktadır. 10 sene geçerlilik süresi bulunmaktadır.