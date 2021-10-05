Ev parasına satılıyor! Dudak uçuklatan rakamlar

Alışveriş sitesi kullanıcılarının taraftarı olduğu takımda o dönemde futbolcudan hediye aldığı ya da maçtan sonra imzasını attırdığı formaları, genellikle koleksiyonerler satın alıyor. Genellikle o dönem takımda yer alan tüm futbolcuların imzası yer alan ya da maçtan sonra futbolcunun imza atarak hediye ettiği formaların satışında en çok Fenerbahçe'nin şampiyonluk ve Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı kadronun forması tercih ediliyor. İnternet sitesindeki ilanlar arasında helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın, 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret edip antrenmanda oyuncularla sohbeti sırasında giydiği forma, fiyatı ile en çok dikkati çeken ilan oldu. İstanbul'dan ilanı veren internet kullanıcısı, formayı 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkardı.