F sınıfı ehliyet, kısıtlı bir içeriğe sahip ehliyet türlerinden bir tanesidir. F sınıfı ehliyet yalnızca lastik tekerlekli traktör ile motorlu bisiklet kullanmaya elverişlidir. Bu nedenle F sınıfı ehliyeti almak, diğer sınıflara göre oldukça kolaydır. Yine de F sınıfı ehliyete sahip olmak için gerekli birtakım şartlar vardır. İşte F sınıfı ehliyet ile ilgili tüm detaylar…

F SINIFI EHLİYET NEDİR?

F sınıfı ehliyet, oldukça sınırlı bir kapsama sahip olan bir ehliyet türüdür. F sınıfı ehliyet lastik tekerli traktör kullanmaya izin veren ehliyet türüdür. Bu ehliyete sahip kişiler traktör haricinde, motorlu bisiklet yani moped kullanma iznine de sahiptir. Lakin bu araçlar haricinde kalan araçları F sınıfı ehliyet ile kullanmak mümkün değildir.

F sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu ehliyeti almak için deneyim yahut tecrübe şartı aranmamaktadır. Lakin kişinin yine kanunda ön görülen yaşı doldurması gerekmektedir. F sınıfı ehliyet almak isteyen kişinin 18 yaşını doldurmuş olması zorunludur.

F SINIFI EHLİYET YAŞ SINIRI

F sınıfı ehliyet almak için kanunen gerekli bir yaşı doldurmak gerekmektedir. F sınıfı ehliyet yaş sınırı 18'dir. Yani F sınıfı ehliyet almak isteyen bir kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

F SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

F sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçların sayısı oldukça sınırlıdır. F sınıfı ehliyet ile sadece bu sınıfa özel ve M sınıfına özel araçlar kullanılabilmektedir. Yani F sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçlar şunlardır:

Traktör,

Motorlu bisiklet.

F SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

F sınıfı ehliyet almak için öncelikle ehliyet sınavlarını başarı ile geçmek gerekmektedir. Buna ek olarak ise F sınıfı ehliyeti almak için bazı evrakları toplamak gerekmektedir. F sınıfı ehliyet için gerekli evraklar şunlardır:

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Kan grubu kartı,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,

Adli sicil kaydı,

Öğrenim durumunu gösterir belge,

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

F SINIFI EHLİYET ALMA ŞARTLARI

F sınıfı ehliyet almak oldukça kolaydır. Yine de F sınıfı ehliyet alabilmek içinde kişinin bazı şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlardan birinin eksikliği halinde, kişi F sınıfı ehliyet almaya hak kazanamayacaktır. F sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

18 yaşını doldurmuş olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması,

Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak.

F SINIFI EHLİYET FİYATLARI

Ehliyet almak için ilk olarak herhangi bir sürücü kursuna kaydolmak şarttır. Sürücü kursu ücretleri genel olarak değişse bile, ortalama olarak F sınıfı ehliyeti sürücü kursu fiyatları 2021 yılı için 2.300 TL civarındadır. F sınıfı ehliyet almak için ise ayrıca bazı harçların da yatırılması gerekmektedir. F sınıfı ehliyet harç ücretleri toplamda 543 TL tutmaktadır.