Gaziantep’in çöpleri enerjiye dönüşecek

Gaziantep'te BM Kalkınma Programı desteğiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi hizmete girdi. Yılda 100 bin ton katı atığı işleme kapasitesine sahip tesiste yılda 4 bin megavat saat enerji ile 23 bin ton yatık elde edilmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından başlatılan Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi (MADAD) kapsamında 9,2 milyon euro ile desteklenen tesisin açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB ülkesi büyükelçileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton katıldı.

Yıllık 100 bin ton katı atık işleme kapasitesine sahip tesisten yıllık 4 bin 100 megavatsaat elektrik, 17 bin ton geri dönüştürülebilir madde ve 23 bin ton atıktan türetilmiş yakıt elde edilmesi planlanıyor. Tesisin atıktan sağladığı üretimle Gaziantep'in yıllık sera gazı salımını 9 bin 309 ton karbondioksit eş değeri düzeyinde azaltacağı öngörülüyor.

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gaziantep'in yaklaşık 500 bin mülteciye ev sahipliği yaptığını, artan nüfusla birlikte sorunların da çoğaldığını söyledi. Başkan Şahin, enerji ve atık sorununun küresel ısınma ile birlikte büyük bir sorun oluşturduğunu belirterek, "Küresel ısınma ile birlikte dünyada doğal afetler ciddi ölçüde artı. Biz de bu yaz tüm dünya gibi yangınlar ve afetlerle karşı karşıya kaldık" dedi.

Gaziantep'te İklim Master Planı yaptıklarını anımsatan Başkan Şahin, "Bizim uyguladığımız 'Gaziantep modeli'ni bir dünya modeli yapana kadar çalışacağız. Bu kapsamda, yeni tesis de hayati kamu hizmetlerini sunmamızda bizlere destek sağlayacak ancak gerçek katkısı bununla sınırlı değil. Şehrimizin nüfusundaki ani artışla gelen diğer güçlükleri aşmamıza da destek olacak" diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ise, Türkiye'nin 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Mülteci sorununun Türkiye'nin her yerinde önemli bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bunun için 6 milyar Euro tutarındaki yardım programımızın bir parçası olarak Gaziantep'te atık yönetim sistemine yatırım yapıyoruz. AB, önümüzdeki dönemde ilave 3 milyar Euro katkıyla mültecileri barındıran Türkiye'yi desteklemeye devam edecek" dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton da ayrıştırma tesisinin Türkiye'nin daha yeşil geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Vinton, "Bu tesis, sadece Gaziantep'in hayati önem taşıyan kamu hizmetleri sunumunu yaygınlaştırmasını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kentlerin kendi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemler bulabileceğini somut örneklerle gösteriyoruz. Bu örnekte ise kelimenin en yalın anlamıyla çöpün değerli bir kaynağa dönüştürülmesi, belediyeye bir mali yük getirmeyecek, tam tersine ek gelir yaratacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tesisi açılışı yapıldı.