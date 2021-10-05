Green Card Başvuru Tarihleri 2021 - Green Card Başvuru Şartları Nelerdir, Ücreti Var mı?

Amerikan Kongresi tarafından her yıl belli sayıdaki başka ülke vatandaşlarına çekiliş yoluyla verilen Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı olarak oturma ve çalışma izni sağlayan bir belgedir. Bu belge, Diversity Visa Program, yani Türkçesi Çeşitlilik Vizesi olarak da bilinir. Bu belgeye hak kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde kalıcı olarak ikamet etme ve kamu ya da özel sektör fark etmeksizin iş bulunabilen herhangi bir sektörde çalışma hakkı elde ederler. Bu belgeyi alarak Amerika'ya gitmek isteyen kişiler, başvuru yaparak çekilişe katılırlar. Green Card başvurusu yaparak çekilişe katılmak suretiyle karta hak kazanabilmek için belirli koşullar bulunmaktadır.

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Bu sene Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim – 9 Kasım 2021 arasında açık olacaktır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişine katılmak amacıyla internet üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir. Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.

GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN DİL BİLMEK ŞART MI?

Green Card başvurusu yapmak için, İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.

GREEN CARD EN ÇOK KİMLERE ÇIKIYOR?

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri tarafından başvurusu uygun görülen ülkelerin vatandaşlarının başvuru yapabildiği bir sistemdir. Bu ülkelerin vatandaşları arasından başvuru yapanlardan toplamda 110 bin kişi rastgele seçilerek, bu kişiler çekilişe dahil edilir. Çekiliş sonucunda ise bu kişilerin toplamda yarısı yani 55 bin kişi Green Card almaya hak kazanır. Bu kişilerin içinden en çok hangi demografik profile ya da hangi milletin mensuplarına Green Card çıkacağı, çekiliş sonucuna bağlıdır. Bu nedenle bu soruya belli bir yanıt vermek zordur.