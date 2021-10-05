Gürültü cinayetinde 2 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralamıştı! Cezası istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta ailesiyle birlikte yaşayan sanık Akın Aydın'ın, 31 Ekim 2020'de üst katından gürültü gelmesi sebebiyle av tüfeğini alarak yukarıya çıktığı ve burada maktul Fadime Kurt ile tartışmaya başladığı anlatıldı.



Sanığın, maktul Kurt'un kapıyı kapatması üzerine kapının arkasında olduğunu bilerek orta kısmına, kilit bölümlerine 5-6 el ateş ettiği, akabinde kapının açılmasıyla Fadime Kurt ve Emrah Kurt'a da ateş etmeye devam ettiği kaydedildi.



Sanık Aydın'ın, tartışma ve silah sesleri üzerine merdivenden inen başka bir daire oturan maktul Tuğrul Kurt'a da birden fazla ateş ettiği anlatılan iddianamede, Fadime ve Tuğrul Kurt'un ateşli silah yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



Akın Aydın'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis ile "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Akın Aydın SEGBİS ile bağlandı.

Mütalaasını açıklayan savcı, Sanık ile maktuller ve katılanların aynı binada oturdukları, sanığın binanın 2. katındaki 8 nolu dairde oturduğunu, suç tarihinde üst katta 10 nolu dairenin önüne giderek pompalı tüfek ile ateş edip kapıyı kırdıktan sonra ateş etmeye devam edip vücutlarını hedef aldığını aktardı. Maktul Fadime Kurt ve katılan Emrah Kurt'a yönelik yakın mesafeden ateş sonucu Fadime Kurt'un hayatını kaybettiği, Emrah Kurt'un ise boyun ve omuz bölgelerinden yaralandığını belirtti. Maktulün bir üst katında oturan Fadime'nin oğlu Emrah'ın kardeşi olan Tuğrul'un silah sesi duyması üzerine alt kata indiği sırada 10 nolu daire önüne geldiğinde onu gören sanığın bu kez Tuğrul'u hedef alıp ateş etmesi sonucu öldüğü anlatıldı. Sanığın bu cinayetleri üst kattan gelen çocuk sesi üzerine işlediği ancak tanık ifadelerinin maktullerin bulunduğu daireden çocuk sesinin bulunmadığını duyum olmadığını söylemesi bu nedenle bu gerekçenin inandırıcı bulunmadığı, sanığın cinayetleri neden işlediğinin tespit edilemediği ifade edildi.



Katılanların sanığa sanığın eyleminden önce herhangi bir haksız eyleminin gerçekleşmediği nedeniyle 2 kez kasten öldürme suçunu ve katılan Emrah'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği belirtildi.



Sanık hakkında iki kez müebbet hapis ve Emrah'a yönelik kasten öldürme suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık Akın Aydın mütalaaya karşı savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben de mütalaaya savunma yapmam için süre istiyorum" dedi.

Mahkemeye heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.