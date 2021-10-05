Hayalet ekran hırsızları yakayı ele verdi

Çekmeköy Merkez Mahallesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda aynı mahallede iki ayrı lüks aracın hayalet ekran olarak tabir edilen ve piyasa değeri 100 bin lirayı bulan ön konsolları sökülerek çalındı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kullandığı aracın sahte plakalı araç olduğunu tespit etti.





Yaklaşık 10 gün boyunca kamera görüntülerinden izi sürülen aracın Ümraniye'de bir adreste olduğu belirlendi. Adresin belirlenmesi üzerine harekete geçen Asayiş Büro ekipleri aracın olduğu binaya operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheliler Aydın Y. ve Erdem İ. yakalanarak gözaltına alındı.



ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR SONRA SOYMUŞLAR



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yabancı uyruklu olduğu belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin olayı gerçekleştirmeden 2 – 3 gün önce keşif yapmak için yine sahte plakalı araç ile mahalleye geldikleri ve soyacakları araçların yerlerini belirledikleri öğrenildi.