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Giriş Tarihi: 5.10.2021 20:41 Son Güncelleme: 5.10.2021 20:41

Hem öksüz hem de yetim kalmıştı! Minik Mahmut'un hikayesi yürek sızlattı

ABBAS ÇAKAR
Hem öksüz hem de yetim kalmıştı! Minik Mahmut’un hikayesi yürek sızlattı

Kocaeli Gölcük İlçesinde oturan Bakır çifti, geçtiğimiz Şubat ayında Amasya’da geçirdikleri trafik kazasında hayatanı kaybetti.Kazada ağır yaralanan ve bir süre sonra taburcu olan 4 yaşınaki oğulları Mehmut Bakır ise 8 ay sonra evde üzerine dolap devrilmesi sonucu ağır yaralanarak tekrar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Gölcük İlçesinde bir medresede müderrislik Adem Bakır, eşi Sehide Bakır ve 4 yaşındaki oğulları Mahmut Ömer Bakır, 11 Şubat günü Merzifon-Osmancık karayolu Çayırköy mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada Adem Bakır'ın kullandığı 16 GB 916 plakalı otomobilkendisi ile aynı istikamette olan 74 BU916 plakalı Tır'a arkadan çarptı. Kazada Sehide Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, Adem Bakır ve oğlu Mahmut Bakır, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Adem Bakır'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GARDOLABIN ALTINDA KALDI

Kazada ağır yaralanan ve hem annesini hem de babasını kaybederek yetim ve öksüz kalan 4 yaşındaki Mahmut Bakır, verdiği yaşam savaşını kazanarak bir süre önce taburcu oldu.Annesi vebabası vefat ettiğinden babaannesinin evine kalan Mahmut Ömer Bakır'ın bugün başına üzücü bir olay daha geldi. Evde oynadığı esnada bir gürültü duyarak odaya giren babaanne, torununun üzerine gardolabın devrildiğini gördü.

DURUMU AĞIR

Babaannenin yardım çığlıkları ile eve yardıma koşan komşuları, yaralı Mahmut'u hemen hastaneye kaldırdı. Gölcük Necait Çelik Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan minik mahmut durumunun ağır olması nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahmut'un yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgil geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Hem öksüz hem de yetim kalmıştı! Minik Mahmut'un hikayesi yürek sızlattı
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