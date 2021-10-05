Hem öksüz hem de yetim kalmıştı! Minik Mahmut’un hikayesi yürek sızlattı

Kocaeli Gölcük İlçesinde bir medresede müderrislik Adem Bakır, eşi Sehide Bakır ve 4 yaşındaki oğulları Mahmut Ömer Bakır, 11 Şubat günü Merzifon-Osmancık karayolu Çayırköy mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada Adem Bakır'ın kullandığı 16 GB 916 plakalı otomobilkendisi ile aynı istikamette olan 74 BU916 plakalı Tır'a arkadan çarptı. Kazada Sehide Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, Adem Bakır ve oğlu Mahmut Bakır, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Adem Bakır'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GARDOLABIN ALTINDA KALDI

Kazada ağır yaralanan ve hem annesini hem de babasını kaybederek yetim ve öksüz kalan 4 yaşındaki Mahmut Bakır, verdiği yaşam savaşını kazanarak bir süre önce taburcu oldu.Annesi vebabası vefat ettiğinden babaannesinin evine kalan Mahmut Ömer Bakır'ın bugün başına üzücü bir olay daha geldi. Evde oynadığı esnada bir gürültü duyarak odaya giren babaanne, torununun üzerine gardolabın devrildiğini gördü.