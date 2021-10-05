Hem öksüz  hem de yetim kalmıştı! Minik Mahmut’un yürek sızlatan hikayesi: 8 ay sonra yine yoğum bakımda

Kocaeli Gölcük ilçesinde bir medresede müderrislik olan Adem Bakır, eşi Sehide Bakır ve 4 yaşındaki oğulları Mahmut Ömer Bakır, 11 Şubat günü Merzifon-Osmancık karayolu Çayırköy mevkisinde trafik kazası geçirdi. Kazada Adem Bakır'ın kullandığı otomobil kendisi ile aynı istikamette olan TIR'a arkadan çarptı.

Kazada Sehide Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, Adem Bakır ve oğlu Mahmut Bakır Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Adem Bakır da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DOLABIN ALTINDA KALDI

Kazada ağır yaralanan ve hem annesini hem de babasını kaybederek yetim ve öksüz kalan 4 yaşındaki Mahmut Bakır, verdiği yaşam savaşını kazanarak bir süre önce taburcu oldu. Annesi vebabası vefat ettiğinden babaannesinin evinde kalan Mahmut Ömer Bakır'ın başına bugün üzücü bir olay daha geldi. Evde oynadığı esnada bir gürültü duyarak odaya giren babaanne, torununun üzerine dolabın devrildiğini gördü.

DURUMU AĞIR

Babaannenin yardım çığlıkları ile eve yardıma koşan komşuları, yaralı Mahmut'u hemen hastaneye kaldırdı. Gölcük Necait Çelik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan minik Mahmut, durumunun ağır olması nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahmut'un yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgil geniş çaplı soruşturma başlattı.