Heyelanda zarar gören evini tahta ve demir çubuklarla ayakta tutuyor

Rize'de son bir haftadır yağan aşırı yağmurlar nedeniyle oluşan heyelanın Çayeli ilçesine bağlı Latifli köyündeki bir evde hasara neden oldu.

60 yaşındaki Eyüp Suiçmez'e ait evin oturma salonu heyelanda toprakla doldu. Suiçmez, heyelanda zarar gören ve bir kolonu yıkılan evinin yıkılmaması için odun ve demir çubuklarla evine destek yaptı.

Yağışların şiddetlendiği esnada evden çıkarak merkezde oturan ailesinin yanına gittiğini belirten Eyüp Suiçmez, "Yağmur şiddetini arttırdıktan sonra evden çıkıp merkezdeki ailemin yanına gittim. Sabah olunca yağmur durmuştu. Eve geldiğimde heyelan olmuş, heyelanda gelen topraklar evin duvarını yıktığını ve oturma salonunu toprakla dolduğunu gördüm. Allah'tan gelen bir durum. Geçen yıl yine aynı yerde yaşanılan heyelan sonrasında korunmak amacıyla taş duvar yapılmıştı. Ancak bu sefer daha şiddetli yağmurla gelen heyelana duvarda dayanamadı. Bu durum sonrası evimin yıkılmaması için alt tarafa odun ve demir parçalarını destek için koydum. Ne yapabilirim ki. Evim yıkılırsa yenisi daha yapamam." dedi.