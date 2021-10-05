Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:09 Son Güncelleme: 5.10.2021 11:17

Hosteslik vadiyle çıplak fotoğraf tuzağı! "Göz kararımla yardımcı olacaktım" İHA

Özel bir havayolu şirketinde çalıştığını söyleyerek genç kızdan iş vaadiyle çıplak fotoğraflarını isteyen sanık, ‘cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanığın, “Ben sadece göz kararımla kendisine yardımcı olmak istedim” savunması pes dedirtti.