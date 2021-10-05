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Giriş Tarihi: 6.10.2021 01:42

İntihar mı cinayet mi? 5.kattan düştü kurtarılamadı!

ABBAS ÇAKAR
İntihar mı cinayet mi? 5.kattan düştü kurtarılamadı!

İzmit İlçesi Alemdar Caddesinde meydana gelen olayda, erkek arkadaşı ile tartıştığı öğrenilen 28 yaşındaki trans birey, 5. Kattan aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nefes Balkan, sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmit İlçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesinde bulunan Alemdar Apartmanının 5.Katındaki yaşanan olayda, Nefes Balkan (28) isimli trans birey, erkek arkadaşı B.T. ile henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

İddiaya göre tartışmanın üzerine Nefes Balkan, 5.kattaki daireden aşağıya düştü. Çevrede olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Balkan'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından, kendisini ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneye kaldırılan Balkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Balkan'ın tartıştığı ve alkollü olduğu öğrenilen erkek arkadaşı B.T.'yi gözaltına alırken evde ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde evin içinde bir süre arbede yaşandığı ve bazı eşyaların zarar gördüğü öğrenilirken polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde ilgili incelemelerine devam ediyor.

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İntihar mı cinayet mi? 5.kattan düştü kurtarılamadı!
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