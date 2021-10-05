Savunma Nasıl Yazılır? İş Yerinde Yazılı Savunma Dilekçesi ve Tutanak Örneği

Zorlu ve tempolu iş hayatı içerisinde istenmeden bazı olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. Bir arkadaşla tartışma, yöneticinin şikayeti, fiziki bir eyleme girişme gibi birçok çeşidini sayabileceğimiz bu olumsuz durumlar neticesinde çalıştığımız kurum tarafından savunmamız istenebilir. İş hayatında karşılaşılacak en zorlu durumlardan birisi olan savunma yazımı, kişinin çalıştığı kurumda devam etmesine ya da ayrılması ile sonuçlanabilir.

İŞ YERİNDE DOĞRU SAVUNMA NASIL YAZILIR?

Doğru ve olayları en ince ayrıntısına kadar anlatan bir savunma yazımı, içinde bulunulan zor durumdan bireyi kurtarabilir. Peki, doğru savunma nasıl yazılır? İşte madde madde iş yerinde savunma yazımı…