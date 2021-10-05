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Giriş Tarihi: 5.10.2021 23:55

İzmir’de gıda zehirlenme şüphesi: 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

DHA
İzmir’de gıda zehirlenme şüphesi: 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Buca ilçesinde Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerden 34'ü, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Buca Yıldız Mahallesi'ndeki Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerden 34'ü, mide bulantısı ve karın ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine, ortaokula çok sayıda ambulans sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslara alınan öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hatalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, uzman ekipler okul kantininde incelemede bulundu.

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İzmir’de gıda zehirlenme şüphesi: 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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