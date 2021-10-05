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Giriş Tarihi: 5.10.2021 12:07 Son Güncelleme: 5.10.2021 12:07

İzmir'de operasyon: Kripto para üretim cihazları da bulundu!

DHA
İzmir’de operasyon: Kripto para üretim cihazları da bulundu!

İzmir'in Menderes ilçesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, aralarında kripto para üretim cihazlarının da bulunduğu piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 525 bin lira olan malzeme ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kısık Sanayi Bölgesi'nde A.B. ile M.B.'ye ait bir iş yerinde, gümrük kaçağı kripto para üretim cihazları bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine baskın düzenleyen ekipler, 22 anakart, 19 RAM, 20 işlemci, 38 power supply, 320 ekran kartı, 28 USB bellek, 24 soğutucu fan, 22 kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 525 bin lira olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'na aykırı davrandıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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İzmir'de operasyon: Kripto para üretim cihazları da bulundu!
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