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Giriş Tarihi: 6.10.2021 00:28

Kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da seyir halindeki traktörün römorkuna arkadan pamuk yüklü kamyon çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza Harran ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Casım Ç.'in yönetimindeki pamuk yüklü kamyon, Mustafa Göghan idaresindeki seyir halindeki traktörün römorkuna çarptı. Kamyonun çarpması sonucu traktör şarampole devrildi.

Kazada traktör şoförü Mustafa Göghan ve traktörde bulunan 55 yaşındaki Emine Göghan ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerinse sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Emine Göghan (55) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Casım Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyon traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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