Kastamonu’yu sel vurdu! Bazı köylere ulaşım kesildi

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle iş yerleri, çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Ayrıca selde çok sayıda köprü yıkıldı, bazı köprülerde zarar gördü. Bunun üzerine Çatalzeytin ilçesinde yıkılan köprü ve menfezlerin yerine geçici olarak yapılan menfez ve geçici köprüler, bugün etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gördü. Kızılcakaya Köyü ile Toprakçı Mahallesi arası, Duran Köyü ile Türkeli Kuşçular Köyü ve Karacakaya köyü arasındaki geçici köprü ve menfezler selde yıkıldı. Aynı zamanda Çatalzeytin-Çatak köyü ile Çatalzeytin-Karacakaya köyü arası yollar, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçedeki Karacakaya, Kızılcakaya ve Çatak köyleri, alternatif yolları da bulunmaması nedeniyle karayolu ile irtibatı yeniden koptu.