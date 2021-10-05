Klima tamircisini evinin önünde infaz ettiler

Şişli Kuştepe mahallesinde 2 Ekim günü sabah saat 07:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Klima tamirciliği yapan Sami Çay evinden çıkıp sokakta yürürken yanına bir araç geldi. Araçtan inen bir kişi Çay'ın üzerine birkaç el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Sami Çay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.



EVİNİN ÖNÜNDE İNFAZ ETTİLER



Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanığı bir kişinin ifadesine başvurdu. Tanık ifadesinde araçla iki kişinin geldiğini ve birinin araçtan inip ateş ettikten sona yine aynı araçla kaçtıklarını söyledi. Cinayet Büro ekipleri plakası tespit edilen aracın peşine düştü.

SAMİ ÇAY



ZONGULDAK'TA YAKALANDI



Yapılan çalışmalarda aracın Zonguldak Ereğli'den kiralanmış bir araç olduğunu tespit etti. Ekipler hemen Ereğli'ye yola çıktı orada yapılan çalışmalarda şüpheliler Cemal Ü. ve Metin U. yakalanarak gözaltına alındı.



SİLAHI KULLANAN TUTUKLANDI



Emniyetteki ifadelerinde Sami Çay'dan alacakları olduğu için olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen şüphelilerden Cemal Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"BİR DAHA YAPACAĞIM"



Öte yandan şüpheli Cemal Ü.'nün adliyeye sevk edilirken gazetecilerin neden yaptınız sorusuna "Benden başka insanlara da aynısını yapmaması için yaptım. Bir daha yapacağım aynısını" dediği görüldü.