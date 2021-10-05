Koronavirüse yakalanmıştı bebeğini kucağına alamadı

Arsuz ilçesinde 8 aylık hamile 26 yaşındaki Burcu Kırılmış COVID-19'a yakalandı. İlk çocuklarının doğmasını beklerken COVID-19 engeline takılan Burcu-Taner Kırılmış çiftinin hayatı alt üst oldu. Önceleri evde tedavi görürken, durumu ağırlaşan 26 yaşındaki anne adayı hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yoğun bakıma alınan Burcu Kırılmış'ın sağlık durumu her gün kötüye gidince doktorlar riske girmedi ve çiftin oluruyla kız çocuklarını ameliyatla aldı. İlk bebeğinin sevincini yaşayamayan Burcu Kırılmış tedavi gördüğü hastanede çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti. Bebeğinde konulduğu küvezde yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, anne Burcu Kırılmış'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi yakınlarını yasa boğdu.
Hastaneden alınan Burcu Kırılmış'ın cenazesi Nardüzü Mahallesindeki evine getirildi. Burada komşularından helallik alındı. Bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybeden talihsiz annenin cenazesi Nardüzü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.