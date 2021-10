Her 8 kadından 1'inde görülen meme kanserine karşı Türkiye'de farkındalığı arttırmak üzere pekçok etkinlik yapılıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi 'nde ikinci kez kansere yakalanan hasta Fatma Güldane Bozkır'ın meme kanseri ameliyatına katılan SABAH muhabirleri, nefes nefese geçen o anları izledi. 50 yaşındaki amekli Fatma Güldane Bozkır, 10 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrendi, tedavi gördü. Memesi bölgesel olarak alınan Bozkır, 10 yıl sonra rutin kontrol esnasında aynı göğsünde tekrar bir kanser oluştuğunu öğrendi. Bu kez memesi tamamen alındıktan sonra sırt bölgesinden alınan doku o bölgeye yerleştirildi. Kanseri ikinci kez yenmek için buz gibi ameliyathaneye büyük korkularla giren Fatma hanım daha umutlu, daha mutlu çıktı. SABAH muhabirine konuşan Bozkır, tüm kadınların tedbirli olmasını ve kendi göğüs bölgelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Kanseri hücrelerinin oluşmaya başladığını rutin kontrolde öğrendiğini belirten Bozkır, "O yüzden rutin kontrollerinizi aksatmayın" dedi.Meme kanseri olan hastaların ameliyat sonrası psikolojik olarak etkilenmemesi için plastik cerrahinin devreye girdiğini ifade eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü uzman doktoru Op. Dr. Orkun Uyanık, "Meme kanseri ameliyatlarından sonra üç seçeneğimiz var. Birincisinde hastalar ameliyattan sonra göğsü alınınca memesi olmadan yaşıyor. İkinci seçenekte hastalara kendi öz dokularından sırtından ya da karnından doku alarak memeyi yeniden yapıyoruz. Üçüncü seçenekte de silikon protez kullanıyoruz" şeklinde konuştu.Uyanık şunları söyledi: "Dernekler var, ekim ayı boyunca Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kutlamalar yapılıyor. Biz de bugün bir kutlama yaptık. Ayrıca artık gen testleriyle insanlara kanser olmadan tanı koyulabiliyor. Hastalar bu testler sayesinde kanser olmadan meme boşaltılıp silikon protezle ya da öz dokuyla ameliyat olabiliyorlar. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde haftada ortalama 7 hastada meme kanser ameliyatı yapılıyor. Haftada 1 hastamıza da meme onarımı operasyonunu uyguluyoruz. Meme kanserindeki farkındalığın artmasıyla bu operasyonların daha çok yaygınlaşacağını düşünüyoruz."Günümüzde her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde bu kansere yakalandığını vurgulayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Genel Cerrah Doç. Dr. Ebru Şen, "Aynı zamanda kanser ölümleri içerisinde de ne yazık ki ön sırada. Her kadının kendi kendini muayene etmesi ve göğüs dokusunu tanıması çok önemli. Tüm kadınlar her ay düzenli olarak adet sonrasında parmaklarının iç yüzüyle tüm göğsü muayene edip kontrol etmeliler. Her iki koltuk altını da kontrol etmelerini istiyoruz. Özellikle Kovid döneminde hastalar bu hastalığın geç döneminde geliyorlar. Bunları ihmal etmemeleri gerekiyor. Göğüste ağrıdan rahatsız olmasınlar ama ele kitle gelmesi durumunda ertelemesinler" dedi. Şen, aile hikâyesi olan yüksek riskli kadınların 30'lu yaşlarda taramalara başlaması gerektiğini vurguladı.