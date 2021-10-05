Nefes nefese... SABAH o anlara tanıklık etti

KOVİD DÖNEMİNDE İHMAL EDİYORLAR, ETMEYİN!

Günümüzde her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde bu kansere yakalandığını vurgulayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Genel Cerrah Doç. Dr. Ebru Şen, "Aynı zamanda kanser ölümleri içerisinde de ne yazık ki ön sırada. Her kadının kendi kendini muayene etmesi ve göğüs dokusunu tanıması çok önemli.