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Giriş Tarihi: 5.10.2021 18:32

Ordu'da kontrolden çıkan valilik aracı kaza yaptı: 3 yaralı

İHA
Ordu’da kontrolden çıkan valilik aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Ordu Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına ait otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Kaza, Ünye-Akkuş Yolu Tekkiraz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Akkuş istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Ordu Valiliğine ait 52 AE 251 plakalı resmi otomobil, Tekkiraz Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak aydınlatma direğine çarptı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerinin yardımı ile yaralılar Sabri P., Hüseyin K. ve Ahmet Burak K. otomobilden çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu'da kontrolden çıkan valilik aracı kaza yaptı: 3 yaralı
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