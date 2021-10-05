Ordu’da kontrolden çıkan valilik aracı kaza yaptı: 3 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerinin yardımı ile yaralılar Sabri P., Hüseyin K. ve Ahmet Burak K. otomobilden çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.