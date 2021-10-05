Orhan Baba’nın objektifinden Balat

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay
, kültür turizmine destek için düzenlenen UNESCO Photo Safari
projesine fotoğraflarıyla destek verdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi, Türkiye
Tanıtma Platformu Kültür ve Sanat Danışma Kurulu Başkanı Orhan Gencebay, kültürel miras turizmini hareketlendirmek amacı taşıyan sosyal sorumluluk projesine destek amacıyla Tarihi Yarımada
'da Balat'ta fotoğraf çekimi yaptı.
Etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı, Türkiye'nin dünyanın en büyük tarih ve kültür hazinesine sahip olduğunu belirterek, bunun yeterince anlaşılmadığını dile getirdi. Orhan Gencebay, her türlü konunun sanatın içinde yer aldığına işaret ederek, "Bütün konular kültürle ilişkilidir. Sanat, kültürlerin bilimle iç içe geçerek gelişmişliğidir. Bilim ve sanat iç içedir. Sanat en büyük kavramdır, zirvedir, gelişmişliktir" ifadelerini kullandı.