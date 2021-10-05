SON DAKİKA: Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde flaş gelişme! Savcılık ’İntihar mı cinayet mi’ çelişkisine noktayı koydu

CANSIZ MANKENLE OLAY YERİNDE

Adli Tıp Kurumu ise genç kadının ölüm nedenini 'düşme' olarak belirledi. Ancak bu düşme atlama mı atılma mı sonucu bilinmiyordu. Öte yandan savcılık olay yerinde keşif de yaptı. Bir cansız manken, Şebnem Köker gibi camdan aşağı bırakıldı. Manken aracılığı ile o anlar anlaşılmaya çalışıldı. Yapılan keşfin ardından bilirkişi genç kadının atılmış olsa daha uzağa düşebileceği yönünde görüş bildirdi.