PKK’lı teröristlerin 28 yıl önce katlettiği 8’i çocuk, 26 kişi anıldı





'HUZUR BİR ORTAM SAĞLANDI'

Törenin ardından konuşan Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Terör örgütü tarafından 1993 yılında maalesef 8 çocuğumuzun da içinde olduğu toplamda 26 vatandaşımızın katledildiği elim bir olay gerçekleştirilmiş. Ve bugün burada bu şehitlerimizin ruhlarına Fatiha okuyarak, onları yeniden yâd etmek istedik. Tabii terör geçmiş dönemde maalesef hiç kimseye acımamış, çocuğundan büyüğüne kadar herkese zulmetmiş. Çok şükür şu anda devletimizin, askerimizin, polisimizin, korucularımızın iş birliği içerisinde tekrardan huzurlu bir ortam sağlandı. Cenab-ı Hak'tan tekrardan yaşanmaması için dua ediyoruz. Bu ülke hepimizin, bu topraklar hepimizin, huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hepimiz birbirimize güvendiğimiz takdirde huzur içinde yaşayacağımıza inanıyoruz. Çok şükür bu ortam da bu günler de sağlandı, tekrardan eski günleri insanların yaşama isteği de yok, gücü de yok. Tekrardan ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyorum." dedi.