Prof. Canataroğlu Kovid’e yenildi

Mersin Üniversitesi
(MEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu (57), Kovid-19 nedeniyle 40 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Prof. Canataroğlu, dün törenle toprağa verildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik binası önünde düzenlenen törene Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu'nun ailesinin yanı sıra MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, rektör yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk ve mesai arkadaşları katıldı. Törende konuşan Prof. Çamsarı, Canataroğlu'nun herkes tarafından sevilen, çok değerli bir hekim olduğunu belirterek, "Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik. Bir şey rica ettiğimizde hep güler yüzlüydü. Bizlere kendi ailesinden farksız davrandı" dedi. Törenin ardından Prof. Canataroğlu'nun cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.