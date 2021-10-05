Rapor Parası Hesaplama ve Sorgulama 2021 - 10 Günlük Rapor Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Söz konusu ücret ile devlet çalışanların sağlık nedeniyle çalışamadığı dönemlerde gelir elde etmesini amaçlamıştır. Geçici iş görmezlik ödeneğinden yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan kişinin iş yerinde kaza veya hastalık geçirdiğine dair bir sağlık raporu alması gerekiyor. Belli şartlara uygun olduğu görülen çalışan rapor ücreti almaya hak kazanır. Rapor parası ne zaman alınır? Ve diğer yandan rapor parası nereden alınır? İşte merak edilenler…

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

SGK'ya bağlı olarak çalışan kişinin iş yerinde başına gelen bir kaza veya hastalık sonucu rapor parası almaya hak kazanırlar. Sağlık kuruluşlarına giderek iş kazası veya iş hastalığı olanlar hekimler tarafından muayeneleri tamamlandıktan sonra iş görmemezlik raporu verilir. Alınan sağlık raporunun ne az 3 günlük olması gerekmektedir. Aksi takdirde 3 günden daha az olan raporlar için ödeme yapılmamaktadır. Rapor parası alan çalışanlar işvereninin alınan raporu SGK'ya iletmesinin ardından en geç 15 gün içinde PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Ücret hesaba yatırıldıktan sonra en geç ay içinde alınması gerekiyor. Alınmayan ödenekler SGK tarafından geri alınıyor. SGK rapor parası almak için bazı şartlar vardır. SGK rapor parası alma işlemleri için:

Sigorta Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kişinin İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.

SGK tarafından yetki verilen hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor.

Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına veya hesabına bağımsız olarak çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları şartı gerekiyor.

Sigortalı çalışanların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği için iş göremezlik raporunun başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.

RAPOR PARASI HESAPLAMA

Rapor parası hesaplamak için:

Rapor gün sayısı,

Son üç ay içinde alınan üç aylık toplam brüt ücret,

Son üç ay içinde prim, ikramiye vb. ek ödemeler,

Son üç ay içinde toplam prim gün sayınızı hazırlayın.

Örneğin brüt ücreti 2.943 TL olan birisi için hesaplama yapalım.

2.943 / 30 = 98,10 TL bu şekilde iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç hesaplanır. Günlük ücret ise 98,10 TL olarak hesaplanır. Unutmayın ki ilk 2 gün için iş göremezlik parası verilmez. Yani en az 3 günlük için rapor parası hesaplanır. Bu da 98,10 x 3 =294,30 TL eder. Ayakta tedavi de 2/3'ü yani 3'te ikisini alır o da 294,30 x 2 / 3= 196,20 TL olacaktır. Tam tersi yatarak tedavi olsaydı 294,30/ 2 = 147,15 TL olarak hesaplanacaktı.

RAPOR PARASI NE ZAMAN ALINIR?

İş görmemezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar rapor paralarını almaları sürecin hızına bağlıdır. Rapor parası ödemeleri daha önceleri her ayın 8'i ve 14'ü arasında yapılıyordu. Günümüzde artık bu uygulama kaldırıldı ve ödemeler ayın her gününde PTT şubelerine yapılmaya başlandı. Bundan dolayı da rapor parası ne zaman yatar sorusu da merak edildi.

Rapor parası sorgulama PTT işlemleri e-devlet üzerinden ya da PTT şubelerinden yapılabilir.

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RAPOR PARASI NEREDEN ALINIR?

Rapor paraları PTT'den alınıyor. Çalışanlar rapor paralarının ödenip ödenmediğini merak eden kişiler e-devlet üzerinden rapor parası sorgulaması yaparak öğrenebilirler. PTT şubelerinden alınmayan ödemeler emanet hesaplara aktarılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı bankalardan alabilirler. Bu banka şubeleri:

Ziraat Bankası,

Halk Bank,

Akbank,

Vakıf Bank,

Fibabank,

Ekonomi Bankası,

Garanti Bankası.

TC İLE RAPOR PARASI SORGULAMA

Rapor parası sorgulama işlemi T.C. işe de yapılabilir. Sigorta ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantılı olan çalışanlardan rapor alan çalışanlara ödenecek olan ödemeyi e-devlet üzerinde T.C. kimlik numarasını ve şifreniz ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

E DEVLET RAPOR PARASI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı İstirahat Raporları Sorgulama işlemleri için ( https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-istirahat-raporlari-sorgulama ) linkine tıklayarak e-devlet şifrenizle beraber giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. E devlet rapor parası sorgulama işlemi bu şekilde gerçekleşmiş olur.

RAPOR PARASI SORGULAMA TELEFON NUMARASI

Rapor parasını sorgulamanın bir diğer yolu telefon numarası ile arayarak sorgulamak. Telefon numarası ise ALO 170 numaralı çağrı merkezidir. Bu numaradan kesin olarak rapor parasının ne zaman yatırılacağı bilgisine ulaşabilirsiniz.

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