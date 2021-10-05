‘Sahil rüzgârı 2’ operasyonunda 9 ilde 143 gözaltı

Ülkemizde yerli ve yabancı turistlerin, yoğun ilgi göstermiş olduğu bölgelerde, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 'Sahil Rüzgârı 2' operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 9 ilde 143 kişi gözaltına alındı. Firari olduğu öğrenilen 43 kişiyi yakalamak amacıyla çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Turizm sezonu öncesi 21 Mayıs 2021 tarihinde, turizm bölgelerinde güvenliği sağlamak, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen "Sahil Rüzgârı" operasyonu, sezon bitiminde ikinci defa düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERAYON

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde yerel ve bölgesel suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini yapan gruplara yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya, Aydın, Adana, Çanakkale, İzmir, Mersin, Muğla ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan 186 kişiden 143'ü yakalanarak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda ayrıca baskın yapılan ev ve iş yerlerinden 28 tabanca, 12 tüfek, bin 875 adet fişek, 1 pala, çok sayıda silah parçası, 30 sentetik hap, bir miktar metamfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildiği öğrenildi.

ADLİ MERCİİLERE SEVK EDİLECEKLER

Konu ile ilgili KOM Daire Başkanlığından yazılı bir açıklama yapılırken, Operasyon kapsamında, firari 43 kişinin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği ve şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.