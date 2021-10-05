Şehit kızı Zeynep’in ağlatan ödevi





Bazen, arkadaşlarımı babaları okuldan alıyor. Babamın şehit olduğunu bildiğim halde sürekli, bir gün gelip beni okuldan alacağını hayal ediyorum. Bir İngilizce dersinde, bir arkadaşım babamla ilgili soru sordu ve daha sonra diğer çocuklara 'bakın Zeynep ağlayacak' dedi. O öyle dediği için ağladım. Çünkü babamı özlüyordum. Onlar benim acımı biliyordu. Onların babası var, kokusunu, sesini biliyorlar. Ben babamın nasıl bir sesi ve kokusu olduğunu bilmiyorum.