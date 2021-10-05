Şehit kızı Zeynep’in ağlatan ödevi

İsmimin anlamı 'babasının süsü' olduğu için bana bu ismi koymuş. Babamı çok özlüyorum. Annemlerin yanında ağlayamıyorum. Ama bir yere gidince yalnız kalınca orada ağlıyorum. Arkadaşımın ayağına batan dikeni babası gelip çıkarmıştı.
Babam olsaydı o da benim ayağımdaki dikeni çıkarırdı. Bazen arkadaşlarımı babaları okuldan alıyorlar. Babamın şehit olduğunu bildiğim halde bir gün gelip beni okuldan alacağını hayal ediyorum. Arkadaşlarım babalarının kokusunu, sesini biliyor. Ben babamın nasıl bir sesi ve kokusu olduğunu bilmiyorum" dedi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yapan özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu, 2015'te, polis aracının geçişi sırasında yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit oldu. Geride ise eşi Feride, kızları Sedanur, Senanur ve Zeynep'i bıraktı.
3 yaşındayken kaybettiği babasını hayal meyal hatırlayan 9 yaşındaki Zeynep, rehberlik dersinde öğretmeninin verdiği "Sizi en çok etkileyen şey" ödevine "Babamın şehit olduğu gün. Babamla geçirdiğim her an" yazdı. Minik Zeynep'in sosyal medyada yayınlanan ödevi milyonları derinden yaraladı.
RÜYALARIMA GELİYOR
SABAH'ın konuşan Zeynep, babasına duyduğu özlemi gözyaşları içinde anlattı: "Babamla sadece bir fotoğrafımız var. O fotoğrafta da bana yemek yediriyor. Babamla ilgili de sadece o anı hatırlıyorum. Bazı geceler rüyalarıma geliyor ama çok konuşmuyor. Bir defasında gördüğümde kolu kırıktı 'öylesine alçıya aldım' dedi. Başka bir defa elleri kesikti ama saklıyordu.
'Baba neden saklıyorsun yaranı' dedim. O da 'yaram yok ki saklayayım' dedi. Babamı çok özlüyorum. Annemlerin yanında ağlayamıyorum. Ama bir yere gidince, yalnız kalınca ağlıyorum. Babam aklıma her geldiğinde ağlıyorum, çünkü onu unutamıyorum. Beni cennetten izliyor. Benim ağladığımı görünce üzüldüğünü de biliyorum.
"ONLAR BABASININ KOKUSUNU BİLİYOR AMA BEN BİLMİYORUM"
Yokluğunu her yerde hissediyorum. Yaşıyor olsaydı birlikte bir yerlere gitmek isterdim. Babamla vakit geçirsem çok mutlu olurdum. Bir keresinde arkadaşımın ayağına diken batmıştı ve babası gelip çıkarmıştı. Diğer arkadaşım 'benim babamda ayağıma diken batsa çıkartırdı' dedi. Bende 'benim babam olsaydı o da ayağımdaki dikeni çıkardı' dedim.
Bazen, arkadaşlarımı babaları okuldan alıyor. Babamın şehit olduğunu bildiğim halde sürekli, bir gün gelip beni okuldan alacağını hayal ediyorum. Bir İngilizce dersinde, bir arkadaşım babamla ilgili soru sordu ve daha sonra diğer çocuklara 'bakın Zeynep ağlayacak' dedi. O öyle dediği için ağladım. Çünkü babamı özlüyordum. Onlar benim acımı biliyordu. Onların babası var, kokusunu, sesini biliyorlar. Ben babamın nasıl bir sesi ve kokusu olduğunu bilmiyorum.
"BABASININ SÜSÜ"
'Babasının süsü' anlamına geldiği için babam bana bu ismi koymuş. Hep, 'siz okuyacaksınız. Vatana millete hizmet edeceksiniz' dermiş. Bizim okumamızı çok istermiş. Bende okuyup babam gibi özel harekat polisi olacağım. Babamdan bahsettiğimde, 'şehit oldu, çok güzel bir yerde' diyerek gurur duyuyorum."
EŞİME KIZIMIN SINAVI KAZANDIĞINI YOĞUN BAKIMDA SÖYLEDİK
Anne Feride Ademoğlu ise "Eşim mesleğine aşıktı. 38 gün yoğun bakımda kaldı. En büyük isteği çocuklarının okumasıydı. Bir veli toplantısında öğretmene 'hocam benim bağım bahçem tarlam yok. Tek yatırımımı çocuklarıma yapıyorum' demişti. Eşimin yaralandığında büyük kızım TEOK sınavına girmişti, çok güzelde bir sonuç almıştı.
Biz onu eşime yoğun bakımda kulağına söylemiştik, duydu ama tepki veremedi. Kızımı en çok yaralayanda bu olmuştu. Çocuklarım çok zorluk çekti. Çok şükür babalarının istediği gibi ellerinden geleni yapıp üniversiteyi kazandılar. Sedanur Ankara Üniversitesi Eczacılığı kazandı şuanda son sınıfta, Senanur ise Koça Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı" dedi.