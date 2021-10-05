Şişli’de denetimler arttırıldı

Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi.

Denetimlerde toplum destekli polisler, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.



Uygulama hakkında bilgi alan Seher Uğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan çalışmanın kendilerini yönlendirdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. Toplum destekli polis memurları tarafından yapılan KADES bilgilendirmesinde ise Perihan Güler, "KADES hakkında polislerimiz sayesinde bilgi sahibiyiz. Eşlerinden ve yakınlarından şiddet gören kadınların yardımına koşan polisler oldukça önemli bir görev üstleniyorlar. Ben bilgi sahibiyim fakat eşim bana şiddet uygulamadığı için uygulamayı daha indirmedim. Fakat şiddet gördüğümüz an bu uygulamayı mutlaka indireceğiz"dedi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın, denetimleri koordine ederken yanına gelen ve telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin para talep ettiğini öğrendiği vatandaşı bilgilendirerek, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.