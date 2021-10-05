Son dakika: Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili yeni gelişme! Savcılık itiraz etmişti, karar verildi...

Iğdır'da, 5 katlı apartmanın en üst katının merdiven boşluğunda ölü bulunan Aleyna Ağgül'ün (18) bıraktığı notta ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Gökhan Argın'ın serbest bırakılması kararına Cumhuriyet Savcılığının yaptığı itiraz, Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.