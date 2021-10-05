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Giriş Tarihi: 5.10.2021

Su sayaçları artık ‘drone’ ile okunuyor

Su sayaçları artık ‘drone’ ile okunuyor
İzmir'de, akıllı sayaçlar üreten bir firmanın geliştirdiği teknolojiyle su sayaçları drone yardımıyla okunuyor. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın Ar-Ge ekibinin yaklaşık 3 yıllık çalışması sonucu şirketin "akıllı sayaçlar"ına yeni bir uygulama eklendi. Su sayaçlarında uygulanan teknoloji ile sayaçlar 30 saniyede bir radyo frekansı (RF) sinyali gönderiyor. Bu sinyaller drone üzerinde bulunan başka bir cihaz tarafından okunuyor. Yine firma tarafından geliştirilen mobil aplikasyonla drone üzerindeki cihazdan alınan verilerle sayacın bilgilerine ulaşılıyor. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa gibi illerde pilot olarak uygulanan sistem, Balıkesir'de ise 10 bin konutta kullanılıyor. Sistem ile 1 dakikada 40 sayaç okunuyor.
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Su sayaçları artık ‘drone’ ile okunuyor
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