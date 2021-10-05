İzmir’de suç örgütüne operasyon

Edinilen bilgiye göre, daha önce 19 Ocak tarihinde yapılan operasyonla toplam 42 şüpheli yakalanmış, 22 şüphelinin savunması sonrası salıverilmiş, 19 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

Ulaşılan yeni delillere göre, gelinen süreçte örgüt faaliyeti kapsamında örgüt üyeliği, yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Konut dokunulmazlığını ihlal, 6136 SY muhalefet suçlarına karıştıkları tespit edilen 17 si tutuklu 74 şüpheliden kalan 58'inin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İzmir, Aydın ve İstanbul illerinde olmak üzere toplam 60 adreste İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilmek üzere arama ve gözaltı talimatı verildi.

Yapılan operasyon sonucu hedef şüphelilerden 34'ü yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ile 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. 22 firari şüphelinin yakalanma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.