Tabancayla 3 kişiyi vurmuştu! Kamera görüntüleri ortaya çıktı



Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Ferruh E.'nin, 20 Eylül'de Eyüp Yüce ile Hüseyin Keskin'i, 22 Eylül'de ise Eren Yağlıpınar'ı yaralayıp farklı kişilere ait 3 ayrı iş yerine de ateş açtığı belirlendi.