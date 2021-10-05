Tarsus Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı

Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan meclis toplantısı, müdürlüklerinden ve komisyonlardan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması ile devam etti. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Akademi Derneği ile ilçede lisans ve lisansüstü öğrenimin özendirilmesi, bilimin ilçeye entegrasyonunun sağlanması ve bunlara ek olarak özellikle kadın girişimci sayısının artırılması ve tüm bu hususlardan hareketle çok kapsamlı eğitimlerin katılımcılara ücretsiz olarak sağlanması amacıyla, ortak hizmet projesi geliştirdiklerini söyledi.



KARDEŞ ŞEHİR İLE BİRÇOK ALANDA ORTAK PROJELER ÜZERİNE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Başkan Bozdoğan; Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik, Spor, Bilim, Sanat ve Turizm Komisyonuna müşterek havale edilen ve toplantıya katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile uygun görülen; Tarsus Belediyesi ile Port of Spain Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması, belediyecilik, ekonomi, sosyal, eğitim, kültür, tarih, turizm, tanıtım, sağlık, spor, tarım vb. alanlarda işbirliği yapılacağını ve ortak projeler üreteceklerini bildirdi.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MADDİ DESTEK

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine verilecek maddi yardımı önemsediklerini ifade ederek, bu yardımı alacak olan kulüplerin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüğünden almış oldukları faal müsabakalara katılım belgesini beyan etmeleri halinde takım sporlarından her kulübe 13.700,00-TL, ayrıca Bireysel Spor Kulüplerine Kulüp başına 3.000 TL nakdi yardım yapılacağını söyledi.

TARSUS'UN ÖNÜNÜN AÇACAK PROJELERİ 1 YIL İÇİNDE BİTİRECEĞİZ

Tarsus Belediyesi'nin Tarsus için Cumhuriyet tarihindeki yapabileceği en yüksek seviyedeki yatırımı yaptıklarını da dile getiren Başkan Bozdoğan; "Tarsus Belediyesi olarak daha önce bahsettiğimiz spor salonunu öz kaynaklarımız ile bu yıl bitirip faaliyete geçireceğiz ve bu salon Tarsus'a yakışır bir salon olacak. Biz kimseye şikâyet etmeyeceğiz, kimseye ah vah etmeyeceğiz, tırnağımız var başımızı kaşıyacağız. Asfaltla ilgili yüz milyon liralık ihale yapılıyor. Kleopatra Meydanı, İş Sağılığı ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Bilim ve Sanat Akademisi, Muhtar Odaları, Tarsus Ticaret Merkezi'nin 3. Etabı yapımı, Ambar ve Dijital Arşiv yapımı, Kültür Merkezinin tadilat projesi, Nikâh Salonun tadilatı, Sağlık Odaları yapımı, özellikle dezavantajlı mahallereüç tane kreş yapılacak. Başkanlık konutunun bebek kütüphanesi ve kreşe çevrilmesini sağlayacağız ve bununla ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Şelale çevre düzenlemesi yapılacak, Süt İşleme Tesisi çok önemsediğimiz bir proje, Kesimhane ve Mandıra yapılması. Şehir merkezi otopark yapımı, Sosyal Tesis ve Okuma Salonu yapımı, Sebze Meyve Kurutma Tesisleri, Aile Sağlık Merkezleri, 64 tane park yapılması,1 yıl içerisinde yapılması gereken projelerimizin hepsinin temeli hazırlanıyor. Kısacası Tarsus'un önü açılıyor, Tarsus'un önünün açılması içinde herkesin birlikte ortak hareket etmesi gerekiyor bu kapsamda bütün meclis üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.